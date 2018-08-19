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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:44 ص
خالد صلاح
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صور.. ارتفاع عدد الوفيات فى فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 324 شخصا

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:00 ص
صور.. ارتفاع عدد الوفيات فى فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 324 شخصا الفيضانات بولاية كيرالا الهندية
نيولهى أ ش أ _ تصوير أ.ف.ب
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ذكرت آخر التقارير فى نيودلهى، الليلة أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيضانات العارمة التى تجتاح ولاية كيرالا الهندية أرتفع إلى 324 شخصا.

وأشارت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية الى أن الفيضانات، الناتجة عن استمرار هطول الأمطار بغزارة على الولاية منذ أكثر من أسبوع ، أدت الى إنهيار الأراضى والمنازل والكبارى فى أكثر من 12 مقاطعة فى كيرالا ، فيما تمكنت السلطات المحلية من إجلاء أكثر من 220 ألف شخص الى 1500 من مراكز الإيواء المؤقتة، ونوهت الشبكة الى أن الفيضانات دمرت ، حتى الآن ، أكثر من 80 ألف أكرا من الأراضى الزراعية.

تجدر الإشارة الى أن الأمطار الموسمية ، التى تضرب الهند خلال الفترة بين شهرى يونيو وسبتمبر من كل عام ، أسفرت ، حتى الآن ، عن مصرع أكثر من ألف شخص فى البلاد.

الاضرار جراء الفيضانات
الاضرار جراء الفيضانات

 

السيول فى الهند
السيول فى الهند

 

انقاذ طفل فى الهند
انقاذ طفل فى الهند

 

سيول الهند
سيول الهند

 

سيول فى الهند
سيول فى الهند

 

فيضانات الهند
فيضانات الهند

 

مياه الامطار فى الهند
مياه الامطار فى الهند

 


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