صور.. ارتفاع عدد الوفيات فى فيضانات ولاية كيرالا الهندية إلى 324 شخصا

نيولهى أ ش أ _ تصوير أ.ف.ب

ذكرت آخر التقارير فى نيودلهى، الليلة أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيضانات العارمة التى تجتاح ولاية كيرالا الهندية أرتفع إلى 324 شخصا.

وأشارت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية الى أن الفيضانات، الناتجة عن استمرار هطول الأمطار بغزارة على الولاية منذ أكثر من أسبوع ، أدت الى إنهيار الأراضى والمنازل والكبارى فى أكثر من 12 مقاطعة فى كيرالا ، فيما تمكنت السلطات المحلية من إجلاء أكثر من 220 ألف شخص الى 1500 من مراكز الإيواء المؤقتة، ونوهت الشبكة الى أن الفيضانات دمرت ، حتى الآن ، أكثر من 80 ألف أكرا من الأراضى الزراعية.

تجدر الإشارة الى أن الأمطار الموسمية ، التى تضرب الهند خلال الفترة بين شهرى يونيو وسبتمبر من كل عام ، أسفرت ، حتى الآن ، عن مصرع أكثر من ألف شخص فى البلاد.



الاضرار جراء الفيضانات



السيول فى الهند



انقاذ طفل فى الهند



سيول الهند



سيول فى الهند



فيضانات الهند