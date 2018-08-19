صور.. إلغاء حفل لفريق باك ستريت بويز الغنائى فى أمريكا بسبب عاصفة

(رويترز)

أعلن منظمو حفل لفريق (باك ستريت بويز) الغنائى الشهير إلغاء الحفل بعد أن هبت عاصفة قوية على المنطقة مما أسفر عن إصابة 14 شخصا على الأقل.

وكان من المقرر أن يقام الحفل فى الهواء الطلق بولاية أوكلاهوما الأمريكية أمس السبت بمشاركة فريق (98 دجريز(.



إلغاء حفل فريق باك ستريت بويز فى أمريكا

وكتب فريق (باك ستريت بويز) على صفحته على تويتر "لا نريد أن نعرض معجبينا لأى ضرر ونتيجة للأحوال الجوية الليلة والإصابات التى وقعت فى وقت سابق قررنا إلغاء الحفل وسنحاول الترتيب لموعد آخر له".

وقال فريق (98 دجريز) على صفحته على تويتر "نشعر بخيبة أمل لأن عرض الليلة أُلغى بسبب الأحوال الجوية العاصفة... نعلم أن كثيرا منكم سافر كى يكون هنا الليلة. نحبكم ونأمل أن نراكم قريبا".

وقال رعاة الحفل الذى كان سيقام فى منتجع وينستار وورلد كازينو آند ريزورت بمدينة ثاكرفيل فى بيان إنه تمت مطالبة رواد الحفل الذى بيعت تذاكره عن آخرها بالاحتماء حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى عندما بدأ البرق على بعد أربعة أميال من المكان.



فريق باك ستريت بويز

وتجاهل نحو 150 شخصا التحذيرات وظلوا مصطفين فى انتظار بدء الحفل.

وقال مسؤولو المنتجع فى بيان أمس السبت "وحوالى الساعة الخامسة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) هبت العاصفة وأطاحت بدعامات المدخل مع هبوب رياح وسقوط أمطار غزيرة".

وقال مسؤولون أن 14 شخصا تلقوا العلاج فى المكان ونُقلوا إلى مستشفيات محلية. وتابعوا أن شخصين غادرا المستشفى.

وذاع صيت فريق (باك ستريت بويز) فى التسعينيات بأغنيات ناجحة مثل (آى وانت إيت ذات واي) و(إفريبادي) وترشح للعديد من جوائز جرامى الموسيقية. وكان من المنتظر أن يحيى الفريق الحفل أمام ما يربو على 12 ألف متفرج مع فريق (98 دجريز) الذى اشتهر بأغنيته العاطفية (آى دو تشيريش يو(.

وقال القائمون على الحفل إنه سيتم تحديد موعد آخر له وستكون تذاكر حفل أمس صالحة للاستخدام فى الموعد الجديد.