صنداى تايمز: الصحة البريطانية تعرض حياة المرضى للخطر

لندن (أ ش أ)

كشفت صحيفة (صنداى تايمز) البريطانية أن وزارة الصحة البريطانية، عرضت آلاف المرضى للخطر لمدة لا تقل عن ثمانى سنوات باستخدام محاقن لم تف بأقل معايير السلامة المعترف بها دوليا، فى محاولة لخفض التكاليف.

وذكرت الصحيفة ـ فى تحقيق أجرته ـ أنه توفى ما يصل إلى تسع حالات، لأن بريطانيا استمرت فى استخدام تلك المحاقن رغم المخاطر المحتملة، فى الوقت الذى اختارت فيه بلدان أخرى التوقف عن استخدامها.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقى للوفيات المرتبط بالمحاقن قد يكون مرتفعا بكثير، ولكن لم يتم تسجيله بسبب اللامبالاة المؤسسية تجاه المرضى المسنين فى أيامهم الأخيرة، وقال أحد المسؤولين فى وزارة الصحة" أن الآلاف من المرضى المسنين ربما ماتوا بسبب تلك المحاقن".