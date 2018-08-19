video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صنداى تايمز: الصحة البريطانية تعرض حياة المرضى للخطر

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:59 م
صنداى تايمز: الصحة البريطانية تعرض حياة المرضى للخطر تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

كشفت صحيفة (صنداى تايمز) البريطانية أن وزارة الصحة البريطانية، عرضت آلاف المرضى للخطر لمدة لا تقل عن ثمانى سنوات باستخدام محاقن لم تف بأقل معايير السلامة المعترف بها دوليا، فى محاولة لخفض التكاليف.

وذكرت الصحيفة ـ فى تحقيق أجرته ـ أنه توفى ما يصل إلى تسع حالات، لأن بريطانيا استمرت فى استخدام تلك المحاقن رغم المخاطر المحتملة، فى الوقت الذى اختارت فيه بلدان أخرى التوقف عن استخدامها.

ويعتقد الخبراء أن العدد الحقيقى للوفيات المرتبط بالمحاقن قد يكون مرتفعا بكثير، ولكن لم يتم تسجيله بسبب اللامبالاة المؤسسية تجاه المرضى المسنين فى أيامهم الأخيرة، وقال أحد المسؤولين فى وزارة الصحة" أن الآلاف من المرضى المسنين ربما ماتوا بسبب تلك المحاقن".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الصحة البريطانى يطلب التوقف عن التحذير من عواقب الانفصال عن أوروبا

وزير الصحة البريطانى يتهم شركات التكنولوجيا بتجاهل حماية الأطفال عمدا

صنداى تايمز

الصحه البريطانيه

بريطانيا

المرضى

المرضى فى بريطانيا




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة