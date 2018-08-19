صرف 7 ملايين جنيه تعويضات للصيادين المضارين من قرار منع الصيد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن أجمالى المبالغ المالية التى تم صرفها للصيادين الذين أضيروا من قرار منع الصيد بنطاق المجرى الملاحى لقناة السيويس والبحيرات بنطاق المحافظة خلال الفترة الماضية قد بلغ نحو 7 ملايين جنيه، بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعى والقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد والدكتورة كريمة حلمى سويلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندسة سعاد العايدى، مدير عام فرع الهيئة العامة للثروة السمكية بالمحافظة وممثلى جهاز مخابرات حرس الحدود و كافة الجهات المعنية وشيخ الصيادين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لاعتماد كشوف الدفعة الأخيرة من أسماء الصيادين مستحقى صرف التعويضات المالية المخصصة لهم جميعا سواءً من أصحاب العائمات أو عمال الصيد والذين بلغ عددهم فى تلك الدفعة 41 حالة يحملون رخصة صيد ولم يتقدموا بطلباتهم لصرف التعويضات ضمن الدفعات السابقة، ليصل بذلك إجمالى عدد المستفيدين الذين تم تعويضهم الى 2312 حالة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن هناك حالة من الرضا التام لدى جموع صيادى الاسماعيلية بعد صرف تلك التعويضات لهم، وسادت حالة من السعادة والفرح بينهم بقرار عودة مزاولة النشاط كما أكد المحافظ على أهتمام كافة أجهزة الدولة بالحفاظ عليهم.

وتابع، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن صرف التعويضات المادية للصيادين المضارين من قرار حظر الصيد بمحيط المجرى الملاحى لقناة السويس والبحيرات بالاسماعيلية خلال الفترة الماضية وحرصا على الحفاظ على البعد الاجتماعى لأسر هؤلاء الصيادين وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.