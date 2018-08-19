"صرف صحى" القاهرة يناشد المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى الشبكات

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطة انتشار لسيارات سحب المياه على المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وكذلك تنفيذ برامج التطهير للشبكات المجاورة للمجازر.

وناشد رئيس الشركة المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحى داخل شبكات الصرف الصحى حفاظا على البيئة ونظافه الشوارع والصحة العامة للمواطنين، مطالبا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 175، على مدار الساعة، حال وجود أى شكوى متعلقة بمنظومة الصرف بالقاهرة؛ وأشار حسن أنه تم إيقاف الإجازات بكافة القطاعات والتواجد والمرور على المحاور الرئيسية خلال أيام العيد.