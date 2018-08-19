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صاحب معرض أجهزة كهربائية بالزقازيق يحرر محضرا بسرقة 41 ألف جنيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:56 م
صاحب معرض أجهزة كهربائية بالزقازيق يحرر محضرا بسرقة 41 ألف جنيه اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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حرر صاحب معرض أجهزة كهربائية بمدينة الزقازيق، اليوم الأحد، محضر بقسم الشرطة بعد اكتشافه سرقة مبلغ مالى 41 ألف جنيه من معرضه الخاص بمدينة الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة.
 
تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "هاني ح م ال" صاحب معرض أجهزة كهربائية، عن اكتشافة سرقة مبلغ مالى من داخل المعرض الخاص به ويقدر بـ 41 ألف جنيه، وتحرر المحضر 13329، لسنة 2018 جنح قسم ثانى الزقازيق، وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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