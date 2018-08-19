شكاوى من سوء حالة دورات مياه شواطئ دمياط الجديدة

دمياط عبده عبد الباري

اشتكى رواد شاطئ مدينة دمياط الجديدة من تدهور وسوء حالة دورات المياه الموجودة على الشواطئ.

وأكد رواد الشاطئ أن حالة دورات المياه لا تليق بمصيف دمياط الجديدة فضلا عن أن حنفيات دورات المياه منزوعة من الأحواض ما يؤدى لإهدار المياه دون أى تحرك من المسئولين.

من جانبه، قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن دورات المياه تم صيانتها فى بداية المصيف، مشيرا إلى أنه يقوم بالمرور الدورى على الشاطئ للتأكد من نظافته ونظافة دورات المياه.

وأرجع رجب سوء حالة دورات المياه إلى سلوك بعض المواطنين من رواد الشاطئ فضلا عن قيام البعض بسرقة الحنفيات.

وأكد رجب إنه وجه بإصلاح حنفيات المياه وتركيب أخرى بدلا من التى تم سرقتها.