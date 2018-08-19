video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شكاوى من سوء حالة دورات مياه شواطئ دمياط الجديدة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:11 م
شكاوى من سوء حالة دورات مياه شواطئ دمياط الجديدة
دمياط عبده عبد الباري
إضافة تعليق
اشتكى رواد شاطئ مدينة دمياط الجديدة من تدهور وسوء حالة دورات المياه الموجودة على الشواطئ. 
 
 
وأكد رواد الشاطئ أن حالة دورات المياه لا تليق بمصيف دمياط الجديدة فضلا عن أن حنفيات دورات المياه منزوعة من الأحواض ما يؤدى لإهدار المياه دون أى تحرك من المسئولين.
 
 
من جانبه، قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن دورات المياه تم صيانتها فى بداية المصيف، مشيرا إلى أنه يقوم بالمرور الدورى على الشاطئ للتأكد من نظافته ونظافة دورات المياه.
 
 
وأرجع رجب سوء حالة دورات المياه إلى سلوك بعض المواطنين من رواد الشاطئ فضلا عن قيام البعض بسرقة الحنفيات.
 
 
وأكد رجب إنه وجه بإصلاح حنفيات المياه وتركيب أخرى بدلا من التى تم سرقتها.
 
 
 
1 (1)
 
 

1 (2)
 
 

1 (3)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مديرية أمن السويس تعيد للمحافظة دورات مياه عمومية مستولى عليها

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

شاطئ دمياط الجديدة

سوء حاله دورات المياه




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة