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سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2018 وارتفاع العملة الأوروبية بالبنوك

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:22 م
سعر اليورو اليوم الخميس 19-8-2018 وارتفاع العملة الأوروبية بالبنوك اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأحد 19-8-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا فى الأسعار من بنك لآخر، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.27 جنيه للشراء

20.42 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.20 للشراء

20.46  للبيع

 

يورو
يورو

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

20.20  للشراء

20.52 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.27 للشراء

 20.53 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.18 للشراء

20.40 للبيع

 

اليورو
اليورو

 

 

 


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