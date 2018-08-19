سائق يغدر بصديقته ويقتله لشراء البرشام بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

"العيشة صعبة واللي جاي على أد اللي رايح وكنت عايز أشتري برشام".. بهذه الكلمات اعترف المتهم محمد أبو العلا محمد حسن 26 سنة عامل ونش مقيم قرية سبطاس مركز طنطا أمام اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بقتل صديقه عمر محمد حماد سائق تروسيكل.

وأضاف المتهم أن أصدقاء السوء أوقعوه فى شباك المخدرات وأصبح مدمنا لها وكان ينفق أمواله لشراء الأقراص المخدرة، مبينا أن ضيق ذات اليد وعدم توفيره للمال لشراء الكيف دفعته لقتل صديق عمره.

وأشار المتهم إلى أن صديقه كان دائما ما يقف معه فى المواقف التي تواجهه، وكان لديه تروسيكل يعمل عليه، فقرر أن يتخلص منه ويستولي على التروسيكل ويقوم ببيعه وشراء مخدرات بثمنه.

وأكد المتهم أنه خطط لقتل صديقه فقام بإحضار مطواة، وأجرى اتصالا بالقتيل وطلب منه أن يذهبا سويا لقرية البندرة بالسنطة لدى أحد أقاربه، وتوجها سويا للقرية، وما أن وصلا لمنطقة خالية من السكان حتى قام بإخراج المطواة من بين طيات ملابسه وبدأ فى الهجوم علي القتيل قاصدا قتله.

وأكد المتهم أن صديقه حاول الهرب منه، ولكنه تمكن من السيطرة عليه وسدد له طعنات بالقلب والجانب الأيمن والرقبة وفارق صديقه الحياة أمام عينيه، مشيرا إلى أنه قام بسرقة هاتف القتيل وحاول التحرك بالتروسيكل ولكن حدث عطل فني به ولم يتمكن من سرقته.

وأعرب المتهم عن ندمه مما اقترفت يداه، وقتله لصديق عمره لشراء المخدرات ليصبح مصيره السجن.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية وسط كمية من الهيش على حافة ترعة بمنطقة زراعية بقرية البندرة.

وانتقل اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وضباط فرع الأمن العام وقيادات المركز وضباط فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عمر محمد حماد سائق تروسيكل مقيم قرية سبطاس مركز طنطا، مصاب بطعنتين بالقلب وطعنة بالجانب الأيمن وطعنة بالرقبة، وبحوزته مبلغ 9 جنيهات وسرقة هاتفه المحمول، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

وعثر ضباط المباحث على التروسكيل الخاص بالقتيل على مقربة من الجثة والمحرر بشأنه المحضر 5485 إداري مركز السنطة.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وضم ضباط فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث السنطة.

وتوصلت جهود البحث أن مرتكب الواقعة المتهم محمد أبو العلا محمد حسن 26 سنة عامل ونش مقيم قرية سبطاس والذي تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، وأكدت التحريات قيام المتهم باستدراج المجني عليه قاصدا قتله وسرقته وقام بالإجهاز عليه بسلاح أبيض فأرداه قتيلا واستولى على هاتفه المحمول، إلا أنه فشل فى سرقة التروسيكل لعطل فني به، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.