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سائق توك توك يشعل النار بدرس بسبب مشادة كلامية لأولوية المرور بالإسكندرية

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:14 ص
سائق توك توك يشعل النار بدرس بسبب مشادة كلامية لأولوية المرور بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أشعل سائق توك توك، النيران بسكب مادة السولار على مدرس بالإسكندرية كان يستقل سيارته الخاصة، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لأولوية المرور فى الطريق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة محرم بك، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بشارع أكاسيا - دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "م م ع" 47 سنة مدرس مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والصدر والبطن، وطرف ثان أحد سائقى مركبات التوك توك "مجهول" أثناء سير الأول بالسيارة قيادته بالشارع المُشار إليه.

وحدثت مشادة كلامية بين الاثنين بسبب أولوية المرور، قام على إثرها الثانى بسكب مادة سريعة الإشتعال "بنزين- تصادف تواجدها بالمركبة قيادته" على الأول وإشعال النيران به، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها وفر هارباً بالمركبة، وأيد الواقعة شاهد رؤية، وتم نقل المصاب لمستشفى رأس التين العام للعلاج "لا يمكن استجوابه".

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحديد المتهم الهارب وضبطه والمركبة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك وجارى العرض على النيابة.


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