رئيس غرفة عمليات الحكومة: نتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة

كتبت هند مختار

قال العميد علي هريدى، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن الغرفة تعمل على مدار العام، موضحا أن الغرفة تتابع موسم الحج حتى عودة أخر فوج من الحجاج.

وأكد هريدى، أن الغرفة ستتابع على مدار أيام عيد الأضحي المبارك الأحوال بالمحافظات والحالة المرورية، والتواصل مع الجهات المختلفة بالدولة، وتتلقي الشكاوى من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.