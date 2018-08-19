رئيس غرفة عمليات الحكومة: نتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة

قال العميد علي هريدى، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن الغرفة تعمل على مدار العام، موضحا أن الغرفة تتابع موسم الحج حتى عودة أخر فوج من الحجاج.
وأكد هريدى، أن الغرفة ستتابع على مدار أيام عيد الأضحي المبارك الأحوال بالمحافظات والحالة المرورية، والتواصل مع الجهات المختلفة بالدولة، وتتلقي الشكاوى من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف "هريدى"، أن الغرفة تتواصل وتنسق مع كافة الجهات، فيما يتعلق بأي مشاكل خاصة بالمواطنين ، مطالبا أى مواطن لديه مشكلة في أى وقت عليه الاتصال بالخط الساخن لمركز معلومات مجلس الوزراء".
وأوضح أن ممثلي كافة الوزارات الخدمية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن متواجدة بالغرفة لحل مشاكل المواطنين .
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