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الأحد، 19 أغسطس 2018 12:27 ص
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دواوين الوزارات× 24ساعة.. اليوم تشغيل 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24ساعة.. اليوم تشغيل 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة المهندس هشام عرفات وزير النقل
إعداد وليد عبد السلام
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

التعليم توضح آلية تطبيق النظام الجديد على طلاب الثانوى المنازل وأبناؤنا بالخارج

 

التعليم العالى

وزير التعليم العالى يرفع تقريرا لرئيس الحكومة بإجراء 3714 جراحة بقوائم الانتظار

 

وزارة التضامن

التضامن: تخصيص أتوبيسات للمرضى لتصعيدهم إلى عرفات ومنى

 

وزارة التموين

فيديو.. رئيس "حماية المستهلك": 25% خصم من الشركات تجاوبا مع "أسبوع فى حب الوطن"

 

وزارة النقل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

رئيس هيئة النقل النهرى فى جولة بالمراسى النيلية للتأكد من سلامة التراخيص

 

وزارة الأوقاف

رئيس بعثة "الأوقاف" يجتمع بالدعاة لوضع خطة أيام الحج

 

وزارة الرى

وزارة الرى تشكل لجنة عاجلة من 4 جهات لمعرفة أسباب نفوق أسماك مصرف المحيط

 

وزارة الاسكان

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

 

 وزارة الصحة

رئيس البعثة المصرية للحج يطمئن على المرضى المحتجزين بمستشفى النور بمكة

 

 


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