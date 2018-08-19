دفن جثة طفل قتله مجهولون لسرقة التوك توك الخاص به بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، التصريح بدفن جثة طالب عمره 16 سنة، قتله مجهولون لسرقة التوك توك منه.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة" محمد ال س" 16 سنة،مقيم كفر الشاويش، طالب بالصف الأول بالدبلوم، بمياه مصرف بحر البقر.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه، يعمل فترة الإجازة الدراسية علي توك توك، ومن أربعة أيام، اختفى وتم العثور عليه جثة هامدة، وتم سرقة التوك توك منه، والتخلص من جثته بمياه بحر البقر.

فيما يكثف ضباط مباحث فاقوس جهودهم لكشف غموض الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.