حكومة ولاية السند الباكستانية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

إسلام آباد (أ ش أ)

أدى 8 وزراء ومستشاران فى الحكومة الجديدة لولاية السند الباكستانية اليمين الدستورية اليوم الأحد، خلال المرحلة الأولى من تشكيل الحكومة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن حاكم ولاية السند، أغا سراج دورانى، قد أشرف على أداء قسم أعضاء الحكومة خلال المراسم التى تمت فى مقر إقامته الرسمى بالولاية، مشيرة إلى أن سيد مراد على شاه، الزعيم بحزب الشعب الباكستاني، قد أدى اليمين الدستورية أمس السبت، رئيسا لوزراء الحكومة الجديدة لفترة ثانية على التوالى.

يشار إلى أن ولاية السند هى إحدى ولايات باكستان الأربع، وفقًا للتقسيم الإدارى للبلاد، وعاصمتها هى مدينة كراتشى التى تعد أكبر مدن البلاد، ويجاور الولاية من الشمال والغرب ولاية بلوشستان، وتجاورها أيضا من الشمال ولاية البنجاب، أما من الشرق فتجاورها الهند، ومن الجنوب يطل الإقليم على بحر العرب.