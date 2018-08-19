حزب الشعب الباكستانى يرشح اعتزاز إحسان لخوض انتخابات الرئاسة القادمة

إسلام آباد (أ ش أ)

رشح حزب الشعب الباكستانى، اليوم الأحد، الدكتور اعتزاز إحسان لخوض انتخابات الرئاسة القادمة فى باكستان والتى من المقرر أن تجرى فى الرابع من شهر سبتمبر المقبل.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية أن لجنة الانتخابات الباكستانية أعلنت مؤخرا أن عملية التصويت داخل الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى للبرلمان) ، وأربع مجالس تشريعية أخرى فى باكستان سوف تجرى إعتبارا من الساعة العاشرة صباح الرابع من شهر سبتمبر المقبل وحتى الرابعة من نفس اليوم.

وكان حزب (طريق الانصاف) ، الذى ينتمى اليه رئيس الوزراء الباكستانى الجديد عمران خان ، قد رشح أمس السبت عارف ألفى لخوض انتخابات الرئاسة القادمة عن الحزب الذى يحظى بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية الباكستانية.