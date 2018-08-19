video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين تاجروا فى المواد المخدرة بعد سقوطهم بقبضة الأمن 4 أيام

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:00 ص
حبس 3 عاطلين تاجروا فى المواد المخدرة بعد سقوطهم بقبضة الأمن 4 أيام اقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس 3 متهمين تاجروا فى المواد المخدرة بمنطقة السلام، وذلك بعد سقوطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية حصيلة البيع.

كانت البداية عندما ألفت الأجهزة الأمنية القبض على كل من "هانى ع م" 39 سنة، عاطل، و"احمد م م" 41 سنة، عاطل، و"رامى ز و" 32 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وكذلك قيامهم باتخاذ منطقة سكنهم محلا للاتجار فى المخدرات.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم مستقلين السيارة قيادة المتهم الأول، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية حصيلة بيع المواد المخدرة، وهاتف محمول لدى كل متهم منهم للاتصال بعملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقل جثة شاب لمشرحة العياط بعد سقوطه من قطار أثناء العودة لقريته

فيديو وصور.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تجوب المحافظات لتخفيض الأسعار

مخدر الحشيش

اقراص مخدرة

تشكيل عصابى

امن القاهرة

قسم السلام

اخبار الحوادث

اخبار الداخلية

اخبار مصر

اخبار الحوادث اليوم

تجارة مخدرات




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة