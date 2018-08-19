حبس 3 عاطلين تاجروا فى المواد المخدرة بعد سقوطهم بقبضة الأمن 4 أيام

كتب عامر مصطفى

أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بحبس 3 متهمين تاجروا فى المواد المخدرة بمنطقة السلام، وذلك بعد سقوطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية حصيلة البيع.

كانت البداية عندما ألفت الأجهزة الأمنية القبض على كل من "هانى ع م" 39 سنة، عاطل، و"احمد م م" 41 سنة، عاطل، و"رامى ز و" 32 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وكذلك قيامهم باتخاذ منطقة سكنهم محلا للاتجار فى المخدرات.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم مستقلين السيارة قيادة المتهم الأول، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية حصيلة بيع المواد المخدرة، وهاتف محمول لدى كل متهم منهم للاتصال بعملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات.