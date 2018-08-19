video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة حديد كوبرى إمبابة 4 أيام

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:38 ص
حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة حديد كوبرى إمبابة 4 أيام كوبرى إمبابة _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواسير وحديد من كوبري إمبابة وبيعه لتجار الخردة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، القبض على كل من "سامح أ م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 14213 لسنة 2009 "مشاجرة، ضرب"، والمحكوم عليه فى 5 أحكام حبس جزئي "مخدرات، إتلاف، إيصال أمانة، جنحة مباشرة" بإجمالى حبس 6 سنوات وشهر، و"كريم م ح" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة"، و"أحمد م إ" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهم 24 ماسورة حديدية.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من أعلى كوبري إمبابة، بمنطقة روض الفرج بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى المجني عليه - مقاول إنشاءات - ، والقائم بأعمال التجديدات بكوبري إمبابة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعمل الكيميائى يحدد مصير موظف ضبط بحوزته 2700 قرص مخدر بالقاهرة

جرائم السرقة

كوبرى إمبابة

نيابة بولاق أبو العلا

الحوادث اليوم

أمن القاهرة

أخبار الحوادث




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة