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حبس مقاول 4 أيام لتهربه من دفع غرامات بقيمة 5 ملايين جنيه بالمطرية

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:26 ص
حبس مقاول 4 أيام لتهربه من دفع غرامات بقيمة 5 ملايين جنيه بالمطرية حبس _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة الشرابية بحبس مقاول،4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالتهرب من دفع غرامات بلغت 5 ملايين بالمطرية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد تردد "سيد. ر. م" مقاول، السابق اتهامه في 8 قضايا آخرهم 1402 لسنة 2010م الشرابية "مخدرات" المطلوب التنفيذ عليه في 4 حكم مستأنف "مباني" بإجمالي غرامات مستحقة بلغت 5.593.969 جنيها (5ملايين وخمسمائة ثلاثة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وستون جنيها) بتردد بمحل سكنه بدائرة القسم.

تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.


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