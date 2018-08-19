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حبس متهمة جديدة فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان 15 يوما

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:03 م
حبس متهمة جديدة فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "زينب. ا" 15 يوما  لاتهامها وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

 

وأسندت النيابة إليها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ووجهت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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