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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالمرج

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:17 ص
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالمرج أقراص مخدرة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالمرج.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة بشارع مصطفى الشريف في عزبة النخل بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول ماركة سامسونج J7 للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "محمد ح" عاطل، وبحوزته هاتف محمولة ماركة سامسونج، و820 جنيها، و80 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض "مطواة ".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي كرها من "إبراهيم ع" صاحب محل الراعي لبيع الهواتف المحمولة، وتحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته أثناء تواجده داخل المحل ملكه، وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه وأضاف بأنه كان في سبيله للإبلاغ.

 

 


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