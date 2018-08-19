حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه ربع كيلو هيروين بشبين القناطر

قرر المستشار حاتم كشك مدير نيابة شبين القناطر، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بحوزته ربع كيلو هيروين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد عبدالمنعم، رئيس مركز شرطة شبين القناطر، عن تردد عاطل بدائرة المركز، ويروح مخدر الهيروين على الشباب.

بعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين أعد وتمكن النقيب ايمن سليمان معاون مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط المتهم ويدعى"نادر. ا" 19 سنة،عاطل، ومقيم الحزانيه – دائرة المركز، السابق اتهامه فى القضية رقم 7821 لسنة 2017م جنايات مركز شبين - مخدرات.

وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 475 جنيها حال استقلاله الدراجه البخاريه ملكه ماركو جى ام سى سوداء اللون بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الأبيض للدفاع واحيلا المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه.