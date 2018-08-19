video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 02:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على عملائه بالدقى

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:00 ص
حبس عاطل لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على عملائه بالدقى مخدرات - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

قررت نيابة الدقى حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على عملائه بالقرب من نادى الدقى. 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الدقى من القبض على عاطل اتخذ بالقرب من أحد الأندية بالدقى وكرا لترويج مخدر الحشيش على عملائه. 

وكشفت التحقيقات ن  تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أكدت اتجار "أحمد.ح.م" عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط أحد الأندية. وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 50 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستعانة بـ 3 خزانات مياه ضخمة ﻹخماد حريق مصنع مستحضرات التجميل فى أكتوبر

نقل جثة شاب لمشرحة العياط بعد سقوطه من قطار أثناء العودة لقريته

عقوبة الاتجار فى الحشيش

صناعه الحشيش

الحشيش

نيابه الدقى




لا تفوتك
فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية برقم الجلوس

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

تشريع جديد أمام البرلمان يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى.. معد مشروع القانون: هدفه التيسير على المواطنين.. تشريعية النواب: نفضل تبعيته للسلطة التنفيذية.. ولجنة الخطة: يضم معلومات سرية يجب الحفاظ عليها

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى وتجميد النشاط الرياضى

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

"حيرت قلبى معاك".. اعرف سر "تكشيرة" و"ضحك" محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة