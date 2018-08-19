حبس عاطل لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على عملائه بالدقى

كتب سليم على

قررت نيابة الدقى حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الحشيش على عملائه بالقرب من نادى الدقى.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الدقى من القبض على عاطل اتخذ بالقرب من أحد الأندية بالدقى وكرا لترويج مخدر الحشيش على عملائه.

وكشفت التحقيقات ن تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أكدت اتجار "أحمد.ح.م" عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط أحد الأندية. وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 50 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة.