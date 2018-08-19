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حبس ربة منزل ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها داخل شقته بمدينة نصر

الأحد، 19 أغسطس 2018 04:03 م
حبس ربة منزل ضبطها زوجها تخونه مع عشيقها داخل شقته بمدينة نصر حبس - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبطهما زوجها فى وضع مخل داخل شقته. 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من موظف أفاد فيه بضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل داخل غرفة نومه.

وأضاف أنه عاد إلى شقته فى غير المواعيد المعتادة، وعندما طرق باب الشقة تأخرت زوجته فى فتح الباب، ثم لاحظ عليها الاضطراب فارتاب فى أمرها وظل يفتش فى غرفة نومه، حتى وجد شخصا فى الشقة فأمسك به وزوجته وأبلغ قسم الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت حبسهما بتهمة الزنا.


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