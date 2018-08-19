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تيار الحكمة العراقى: الأمور تسير بشكل إيجابى نحو تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:38 ص
تيار الحكمة العراقى: الأمور تسير بشكل إيجابى نحو تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر مجلس النواب العراقى
بغداد ( أ ش أ )
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أكد المتحدث باسم تيار الحكمة العراقى نوفل أبو رغيف، اليوم الأحد، أن الأمور تسير إيجابيا بشأن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر لاكتمال محور "الحكمة وسائرون والنصر والوطنية والقوى" بتنسيق مع الكرد .

وقال أبو رغيف فى بيان ، أوردته قناة (السومرية نيوز) " إن الأمور تسير بشكل إيجابى ومنطقى وهادئ باتجاه اكتمال محور الحكمة وسائرون والنصر والوطنية والقوى بتنسيقٍ عالٍ مع المحور الكردى".

وأضاف أبو رغيف أن ذلك يجرى بعيداً عن التهويل والتضليل، لافتا إلى أن الأبواب تبقى مفتوحة للجميع على اساس التفاهم والمصارحة والمصلحة الوطنية .

فى نفس السياق ، أكد تحالف "النصر" العراقى اليوم أن رئيس الوزراء حيدر العبادى هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء ، وقال المتحدث باسم التحالف حسين العادلى - فى بيان له - إن " كتلة النصر متينة وموحدة فى سياساتها ، وأنها متفقة على ترشيح حيدر العبادى لرئاسة الوزراء ولا يوجد مرشح غيره ".

وكانت وسائل إعلام محلية تناولت أخبارا حول إعلان الكتلة الأكبر سيكون خلال ساعات بين دولة القانون والفتح وبعض أطراف النصر.

يذكر أن الكتلة البرلمانية الأكبر فى حال توسيع نطاق التحالفات سيكون من حقها تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.


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