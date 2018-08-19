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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:05 م
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تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج الجديدة

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:57 م
تنفيذ عدد من المشروعات الإنشائية بجامعة سوهاج الجديدة جانب من الاجتماع
سوهاج محمود مقبول
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اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع الفريق الإستشاري لمشروعات الجامعة، والذي يضم كلاً من الدكتور محمد عبد السميع المصمم المعماري للجامعة الجديدة، الدكتور كمال عساف المستشار الهندسي، الدكتور عاطف محمد عبد الحافظ الإستشاري الإنشائي، وذلك لمناقشة تنفيذ بعض المشروعات الانشائية بالحرم الجامعي الجديد.

 

وقال رئيس الجامعة أنه تم مناقشة إنشاء مبني للمعسكر الكشفي الدائم وذلك علي مساحة  10 الألف متر²، إنشاء مستشفي للطلاب علي مساحة 800 متر²، كما تمً أيضاً مناقشة إنشاء كافيتريا مركزية تخدم عدد من الكليات وهم كلية  الاداب والهندسة والتربية ومجمع المدرجات علي مساحة 1000متر².

 

وأشار عزيز  إلي أنه تم الموافقة ايضا علي البدء في تنفيذ الرسومات الهندسية لكلية طب الأسنان علي مساحة 3000 متر²، و إنشاء مخزن لتخزين الكهنة الخاصة بالكليات والمستشفي الجامعي علي مساحة 1000 متر²، إلى جانب انشاء سُوَر يفصل بين  المزرعة وكلية التجارة بطول  2000 متر².

 

 


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