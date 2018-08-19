تموين القليوبية تعلن استقبال 26500 مواطن لإضافة 45 ألف مستفيد بالأسبوع الثانى

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أكد عربي عبد الحليم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة والتي يبلغ عددها 68 مكتب تمويني، استقبلت في الأسبوع الثاني من إضافة المواليد على البطاقات التموينية 26500 مواطن لإضافة 45000 مستفيد جديد، تنفيذا لقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى.

وأوضح وكيل تموين القليوبية في تصريحات صحفية، أنه سيتم استقبال المستفيدين في الاسبوع الثالث بداية من الأحد المقبل، ومؤكدا أن مكاتب المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل كافة القرارات التي أعلنها وزير التموين للتسهيل علي جميع المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد علي البطاقات.

وأضاف "عبد الحليم"، أن لجان المديرية تقوم بحملات متابعة علي المكاتب بجميع أنحاء المحافظة، والتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين، والعمل على الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.