تموين الأقصر تعلن تلقى جهاز حماية المستهلك 11 شكوى من مايو ليوليه 2018

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تلقى جهاز حماية المستهلك 11 شكوى، وذلك خلال الفترة من شهر مايو 2018 حتى نهاية شهر يوليه 2018، وإشتملت الشكاوى على 3 شكاوى استبدال، وشكوى رد مبلغ شراء سلع، و4 شكوى إصلاح سلع، وشكوى تم حفظها، و2 شكاوى محاضر تم تحريرها بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتم إزالة أسباب الشكوى.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى بيان صحفى له، أن ذلك يأتى فى إطار مصلحة المستهلك فى شراء السلع بأمان والحفاظ على حقوق المستهلك، والتصدى لحالات الغش، والتأكد من عدم التلاعب فى السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880.