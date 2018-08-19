تعيين العقيد محمود جمال رئيسا لفرع الأمن العام بمحافظة القليوبية

الشرقية- فتحية الديب

أصدر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام، قرار بتكليف العقيد "محمود جمال" رئيسا لفرع الأمن العام بمحافظة القليوبية وذلك فى إطار تطوير العمل بالجهاز الشرطى، وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية لرئيس مصلحة الأمن العام الجديد بالقليوبية، ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

شغل العقيد "محمود جمال" عدة أماكن فى البحث الجنائى بالشرقية، من بينها رئيسا لمباحث العاصمة، "قسم ثانى الزقازيق" وبعدها رئيسا لغرفة العمليات بإدارة البحث الجنائىي، وبعد ثورة يناير تولى مهمة العمل رئيسا لفرع البحث الجنائى بجنوب الشرقية ويشمل"بلبيس- مشتول- منيا القمح- أبوحماد- القرين" فى مرحلة صعبة جدا بعد ثورة يناير، حيث يعد أهم فرع بالشرقية، وبعدها تم تصعيده العام الماضى للأمن العام قطاع الشرقية، قبل أن يصدر قرار بتوليه رئاسة فرع الأمن العام بالقليوبية.

وتمكن "جمال " خلال فترة عمله فى فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب، من إنهاء أسطورة عدد كبير من أباطرة الإجرام التى عاثت فى الشرقية فاسدا وبثت فى نفوس الأهالى الرعب من سرقة بالإكراه وقتل وخطف، فى أحداث ثورة يناير والانفلات الأمنى الذى عاشته مصر.

وتمكن "جمال" من استعادة عدد كبير من الأسلحة التى تم سرقتها من المراكز بأفرع الجنوب، كما قاد العديد من المأموريات لضبط أخطر العناصر الإجرامية، بداية من تشكيل "صبرى عجوة" وإنهاء الرعب الذى بثته عائلة جزار شهير ببلبيس فى نفوس الأهالى بعد الثورة، كما شارك فى إنهاء أسطورة أخطر العناصر الإجرامية بالمحافظة المطلوبة من الأمن العام، منهم هاشم مأمون، الهارب فى أحداث الثورة من أحكام بالإعدام، وكذلك محمد سمير أبو المجد والسيد مريشد، وسيد الزناتي، وأدهم الحكيم، والبرناوي، فضلا عن العديد من التشكيلات العصابية.