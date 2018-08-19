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تعرف على خطة زراعة الأقصر لمواجهة انتشار "النمل الأبيض"

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:43 ص
تعرف على خطة زراعة الأقصر لمواجهة انتشار "النمل الأبيض" النمل الأبيض - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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كشف المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن أسباب ظهور حشرة النمل الأبيض يرجع إلى سلوك الأفراد فى القيام بالبناء بشكل عشوائى وعدم معاملة التربة قبل البناء باتخاذ طرق الوقاية، وتخزين المخلفات الزراعية من الحطب والقش داخل المنازل وفى الأماكن المحيطة بالمنازل، كما أنها تظهر بالمبانى المقامة على الأراضى الصحراوية أو المتأخمة لها، لافتا إلى ظهور الإصابة فى عدة مراكز وهى "القرنة – أرمنت - إسنا – الطود".

وأضاف المهندس خالد عبد الراضى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم سنويا إطلاق حملات مكثفة لمواجهة النمل الأبيض بالمنازل التى يظهر فيها، عبر قيام مهندسى المكافحة بالمديرية بأعمال التمشيط والفحص للأماكن المصابة وخاصة التى سبق وأن وجد بها بؤر للإصابة وتتم عملية العلاج فورا وبالمجان.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، إلى أن الحشرة توجد فى بعض الأحواش والمنازل المهجورة ولم يقم أصحابها بالإبلاغ عن وجود إصابة، مضيفا أن بعض المواطنين يرفضون المكافحة لأن من أسباب المكافحة أن يتم الحفر حول المنزل بمساحة 30سم × 30 سم.

وأعلن المهندس خالد عبد الراضى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، عن وضع خطة لمكافحة النمل الأبيض بالمحافظة، وتتضمن عدد من الإجراءات وعلى رأسها تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة تكون على اتصال مباشر مع غرفة عمليات المحافظة وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى البلاغات.

وأضاف عبد الراضى، أنه تم تقسيم وتوزيع مهندسى المكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر إلى 7 قطاعات تغطى كافة مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز، ويتكون كل فريق بكل قطاع من مهندسين لإجراء عملية الفحص والتمشيط والمعاينة وتقدير حجم الإصابة، ومهندسين لإجراء عمليات المكافحة فور تلقى البلاغات أو فور اكتشاف لجان التمشيط لحالات الإصابة.

وتابع وكيل الزراعة، أن كل إدارة زراعية بالمحافظة بها رصيد من المبيدات يتم استخدامه بإشراف مدير الإدارة الزراعية للمركز بالإضافة إلى رئيس قسم المكافحة بالمركز، موضحا أنه تم الدفع بعدد 3 فرق من مهندسى المكافحة بالمديرية تعمل على شكل فرق متنقلة مزودة برصيد من المبيدات بالمديرية فى حالة نفاذ المبيد من أى إدارة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية للمعاونة فى أعمال المكافحة والتمشيط "الزراعة – البيئة- الصحة – الوحدات المحلية" بهدف القضاء على حشرة النمل الأبيض.


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