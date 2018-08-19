تعرف على استعدادات مدينة القناطر الخيرية لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى

القليوبية نيفين طه

قال رجب عبد الرازق النقيدى رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إنه تم رفع حالة الطوارئ بكل القطاعات الخدمية والأمنية وتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم، لاستعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف "النقيدى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع إدارة المسطحات المائية لتنفيذ حملات تفتيشية على المعديات والوحدات النهرية بنهر النيل بقطاع مركز مدينة القناطر الخيرية للتأكد من التزامها بقواعد الأمان والسلامة حفاظاً على المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وتم التنسيق مع الإدارة التموينية والبيطرية والصحة لتكثيف الحملات التموينية على محال بيع اللحوم والأسماك والمجازر لضبط الأسعار وأى مخالفات أو أسماك ولحوم فاسدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس المدينة، أن الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا قامت بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الوافدين والزائرين لحدائق مدينة القناطر الخيرية. بالإضافة لقيام إدارة الشباب بإعداد معسكرات من الشباب داخل الحدائق والميادين العامة لمساعدة الزائرين وإرشادهم.

كما استعدت إدارة الأوقاف بتجهيز الساحات المقرر إقامة صلاة عيد الأضحى بها بمركز مدينة القناطر الخيرية.

وأوضح "النقيدى” أنه بالنسبة للإدارة الصحية فتم تشكيل غرف وقائية للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفورى مع أى حالة وأن جميع فرق التفتيش والفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والأسواق، مع تجهيز الأمصال اللازمة لعلاج أى حالات طارئة فى المستشفيات ونشر سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق والميادين لتكون جاهزة ومستعدة لأى أمر طارئ.