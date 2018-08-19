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تعرف على استعدادات الهلال الأحمر فى منى لاستقبال ضيوف الرحمن

الأحد، 19 أغسطس 2018 09:08 ص
تعرف على استعدادات الهلال الأحمر فى منى لاستقبال ضيوف الرحمن الحجاج بمشعر منى
كتب محمد رضا
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كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودى، من استعداداتها، اليوم الأحد، فى نطاق منى، للتعامل مع الحالات الطبية التى تحتاج إلى رعاية خلال قضاء يوم التروية بمشعر منى، للمبيت استعدادًا لصعود جبل عرفة.

وتشمل تجهيزات الهيئة فى نطاق منى خلال موسم حج عام 1439 هـ، من المراكز الإسعافية 36 مركزًا، القوى العاملة 533 فردًا، الفرق الإسعافية 208 فرقة، السيارات الإسعافية 104 سيارة، فرق العنايات 30 فرقة، مراكز العنايات 15 مركزًا، الأطباء 12 طبيبًا، الأخصائيين 17 متخصصًا، إشراف النطاق 16 مشرفًا، المتطوعين 80 متطوعًا.

استعدادات الهلال الأحمر السعودى
استعدادات الهلال الأحمر السعودى

 

 


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