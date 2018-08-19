تعرف على أعمال حماية الشواطئ منذ عام 1981 حتى 2013

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى هيئة حماية الشواطىء، العديد من أعمال الحماية للشواطىء المصرية، حيث بلغ إجمالى المناطق التى تم تنفيذ أعمال حماية لها منذ عام 1981 وحتى نهاية 2013 حوالى 137 كيلو، بتكلفة بلغت بلغت 1.2 مليار جنيه.

وفى التقرير التالى نوضح المحافظات التى تم تنفيذ مشروعات حماية بها.

1- تم تنفيذ أعمال حماية بطول 38 كيلو فى محافظة كفر الشيخ.

2- تم تنفيذ أعمال حماية بطول33 كيلو فى محافظة البحيرة.

3- تم تنفيذ أعمال حماية بطول12 كيلو فى محافظة بور سعيد.

4- تم تنفيذ أعمال حماية بطول 31 كيلو فى محافظة دمياط.

5- تم تنفيذ أعمال حماية بطول 13 كيلو فى محافظة الإسكندرية.

6- تم تنفيذ أعمال حماية بطول 4 كيلو فى محافظة شمال سيناء.

7- تم تنفيذ أعمال حماية بطول 3 كيلو فى محافظة مرسى مطروح.

8- تم تنفيذ أعمال حماية بطول 2 كيلو و750 مترا فى محافظة جنوب سيناء.