تشغيل رحلات إضافية لدول الجوار القطرى لإعادة المصريين العاملين بالدوحة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، 846 مصريا من العاملين فى دولة قطر قادمين عبر مطارات الكويت والأردن وهى أقرب النقاط التى تقوم مصر للطيران بتسيير رحلات إضافية بها لتسهيل عودة المصريين الراغبين فى قضاء إجازاتهم بمصر بعد قرار السلطات المصرية وقف الحركة الجوية مع قطر.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير 4 رحلات دولية إضافية إلى دول الجوار القطرى فى إطار مسئوليتها الوطنية وواجباتها نحو المصريين داخل وخارج لاستيعاب ونقل المصريين العاملين فى قطر والمتواجدين فى مطارات بعمان والكويت، حيث تم تسيير رحلتين من مطار الكويت وعمان.

الجدير بالذكر أن مطارات الكويت وعمان وبيروت هى أقرب نقطة للدوحة ويقوم المصريين العاملين فى قطر من الراغبين فى العودة لقضاء إجازاتهم بالسفر إلى هذه الدول وتنقلهم مصر للطيران إلى القاهرة.