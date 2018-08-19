video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: ليس لديه ما أخفيه عن المحقق الخاص مولر

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:44 م
ترامب: ليس لديه ما أخفيه عن المحقق الخاص مولر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه "ليس لديه شىء ليخفيه" عن المحقق الخاص روبرت مولر الذى يحقق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016، نافيا انقلاب أكبر محاميه عليه بالتعاون مع التحقيق.

وندد ترامب، فى سلسلة تغريدات على تويتر، بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت أفاد بأن محامى البيت الأبيض دون ماجان تعاون بقوة مع مولر.

وذكرت الصحيفة أن ماجان قدم روايات تفصيلية عن الوقائع المحورية فى التحقيق الذى يدور حول ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة.

وقال ترامب فى تغريدة "لقد سمحت له ولجميع الآخرين بالإدلاء بشهادتهم، لم أكن مضطرا لذلك".

وقال ترامب إن الصحيفة جعلت الأمر يبدو كما لو كان ماجان قد انقلب على الرئيس مثلما فعل محامى البيت الأبيض جون دين فى تحقيق فضيحة ووترجيت بشأن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، وأضاف "فى الواقع الأمر عكس ذلك تماما".

وذكرت الصحيفة نقلا عن عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين فى البيت الأبيض وغيرهم من الأشخاص الذين أطلعوا على الموضوع، أن ماجان أدلى بمعلومات بعضها لم يكن يعرفه المحققون.

ومساء أمس السبت، أكد محامى ماجان أن محامى البيت الأبيض تعاون مع فريق مولر. وقال ويليام بيرك "أجاب السيد ماجان على أسئلة فريق المحقق الخاص بطريقة وافية وبأمانة"، وأوضح أن الرئيس لم يطلب من ماجان الامتناع عن مناقشة أى أمر.

وكان ترامب قال أمس السبت، على تويتر أيضا إنه شجع ماجان وموظفى البيت الأبيض على التعاون مع المحققين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الأمريكى يأذن لموظفى البيت الأبيض بالتعاون مع "مولر"

المحقق الأمريكى الخاص "مولر" يوصى بسجن موظف سابق فى حملة ترامب 6 أشهر

ترامب

مولر

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة