ترامب: ليس لديه ما أخفيه عن المحقق الخاص مولر

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه "ليس لديه شىء ليخفيه" عن المحقق الخاص روبرت مولر الذى يحقق فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016، نافيا انقلاب أكبر محاميه عليه بالتعاون مع التحقيق.

وندد ترامب، فى سلسلة تغريدات على تويتر، بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس السبت أفاد بأن محامى البيت الأبيض دون ماجان تعاون بقوة مع مولر.

وذكرت الصحيفة أن ماجان قدم روايات تفصيلية عن الوقائع المحورية فى التحقيق الذى يدور حول ما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة.

وقال ترامب فى تغريدة "لقد سمحت له ولجميع الآخرين بالإدلاء بشهادتهم، لم أكن مضطرا لذلك".

وقال ترامب إن الصحيفة جعلت الأمر يبدو كما لو كان ماجان قد انقلب على الرئيس مثلما فعل محامى البيت الأبيض جون دين فى تحقيق فضيحة ووترجيت بشأن الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، وأضاف "فى الواقع الأمر عكس ذلك تماما".

وذكرت الصحيفة نقلا عن عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين فى البيت الأبيض وغيرهم من الأشخاص الذين أطلعوا على الموضوع، أن ماجان أدلى بمعلومات بعضها لم يكن يعرفه المحققون.

ومساء أمس السبت، أكد محامى ماجان أن محامى البيت الأبيض تعاون مع فريق مولر. وقال ويليام بيرك "أجاب السيد ماجان على أسئلة فريق المحقق الخاص بطريقة وافية وبأمانة"، وأوضح أن الرئيس لم يطلب من ماجان الامتناع عن مناقشة أى أمر.

وكان ترامب قال أمس السبت، على تويتر أيضا إنه شجع ماجان وموظفى البيت الأبيض على التعاون مع المحققين.