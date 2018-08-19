تراجع واردات بذرة الصويا خلال الستة أشهر وإعادة ترتيب الشركات المستوردة

كتب محمود الضبع

ذكر تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى تراجعا شديدا بواردات كسب الصويا مقارنة بالعام الماضى لنفس الفترة، وصلت نسبة التراجع إلى 23% وبنسبة تراجع 35% عن الثلاث أعوام الماضية، وذلك نتيجة لزيادة ناتج عصر بذرة الصويا خلال هذا العام.

كما احتفظت شركة كايرو ثرى ايه بالمركز الأول لعامها التالى بنسبة 36% من إجمالى واردات النصف الأول من العام وجاءت شركة بنجى بالمركز الثانى بنسبة 30 % كما تراجعت بشدة شركة ميدسوفتس لتحتل المركز الأخير بعد أن كانت تحتل المركز الثانى العام الماضى.