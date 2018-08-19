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الأحد، 19 أغسطس 2018 01:26 ص
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تراجع واردات بذرة الصويا خلال الستة أشهر وإعادة ترتيب الشركات المستوردة

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:00 ص
تراجع واردات بذرة الصويا خلال الستة أشهر وإعادة ترتيب الشركات المستوردة بذرة الصويا - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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ذكر تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى تراجعا شديدا بواردات كسب الصويا مقارنة بالعام الماضى لنفس الفترة، وصلت نسبة التراجع إلى 23% وبنسبة تراجع 35% عن الثلاث أعوام الماضية، وذلك نتيجة لزيادة ناتج عصر بذرة الصويا خلال هذا العام.

كما احتفظت شركة كايرو ثرى ايه بالمركز الأول لعامها التالى بنسبة 36% من إجمالى واردات النصف الأول من العام وجاءت شركة بنجى بالمركز الثانى بنسبة 30 % كما تراجعت بشدة شركة ميدسوفتس لتحتل المركز الأخير بعد أن كانت تحتل المركز الثانى العام الماضى.


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