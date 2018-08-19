تدعيم مستشفيات الشرقية بـ10 آلاف زجاجة أنسولين

الشرقية - إيمان مهنى

تسلمت مديرية الصحة بالشرقية، 10 آلاف زجاجة أنسولين من وزارة الصحة لدعم مستشفيات الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد بيان إعلامى للمديرية، أن الطلبية الواردة، بالإضافة إلى العدد الفعلى الموجود بمنافذ تقديم الخدمة الطبية لخدمة المرضى بالمحافظة.

كما تم صرف كميات كافية من المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والخيوط الجراحية وتوزيعها على جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتم التأكيد على توافر الأرصدة والمخزون الاستراتيجى فى جميع المستشفيات يكفى لفترة الطوارئ أيام عيد الأضحى المبارك والفترة المقبلة.