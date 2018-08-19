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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:06 م
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تدعيم مستشفيات الشرقية بـ10 آلاف زجاجة أنسولين

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:55 م
تدعيم مستشفيات الشرقية بـ10 آلاف زجاجة أنسولين أدوية الأنسولين
الشرقية - إيمان مهنى
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تسلمت مديرية الصحة بالشرقية، 10 آلاف زجاجة أنسولين من وزارة الصحة لدعم مستشفيات الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وأكد بيان إعلامى للمديرية، أن الطلبية الواردة، بالإضافة إلى العدد الفعلى الموجود بمنافذ تقديم الخدمة الطبية لخدمة المرضى بالمحافظة.
 
كما تم صرف كميات كافية من المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والخيوط الجراحية وتوزيعها على جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتم التأكيد على توافر الأرصدة والمخزون الاستراتيجى فى جميع المستشفيات يكفى لفترة الطوارئ أيام عيد الأضحى المبارك والفترة المقبلة.

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