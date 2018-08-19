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تحرير 45 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:05 م
تحرير 45 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله تموينيه-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة  برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.
 
 أسفرت الحملة عن تحرير 45 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستوعاد غاز ومنها ضبط 5 طن سكر ،طن دقيق،طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بإحدى قرى مركز الباجور. 
 
كما شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام القضائية ، تحت إشراف  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،واللواء السيد  سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارةوبرئاسة اللواء أسامة سعودى مدير قطاع الأمن بالسادات.
 
 أسفرت الحملة عن فحص 21 شقة  مفروشة، و39 شخصا من قاطنيها، بدائرة قسم شبين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين،كما تم تحرير 5 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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