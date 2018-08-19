تجديد حبس 3 عاطلين 15يوما على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المخدرات بالسلام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية تجديد حبس 3عاطلين،15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بحيازة كيلو جرام من الحشيش المخدر قبل ترويجه على عملائهم في السلام.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن "هانى ع"، عاطل، و"أحمد م" عاطل، و"رامى ز" عاطل، يزاولون نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من دائرة قسم شرطة السلام أول مكانًا لتجارتهم غير المشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول مستقلين سيارة سوزوكي "ملك المتهم الأول" وعثر بحوزتهم على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.010 كيلو جرام، و3000 جنيه، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.