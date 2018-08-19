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الأحد، 19 أغسطس 2018 09:35 م
خالد صلاح
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بغداد تطور حقولها النفطية بشراكة جديدة بين "نفط البصرة وشيفرون"

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:32 م
بغداد تطور حقولها النفطية بشراكة جديدة بين "نفط البصرة وشيفرون" مصافى بترول ـ أرشيفية
(رويترز)
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قالت وزارة النفط العراقية الأحد إن شركة نفط البصرة التى تديرها الدولة قد اتفقت مع شركة شيفرون متعددة الجنسيات، على تطبيق مذكرة تفاهم لتطوير حقول فى جنوب البلاد.

 

وقال بيان نشره موقع وزارة النفط على الإنترنت إن مسؤولين تنفيذيين من الشركتين وقعوا اتفاقا يحدد الخطوط العريضة لبرنامج لتطوير الحقول يشمل دراسات لمسح المكامن وعمليات الاستخراج.

 

كان وزير النفط العراقى جبار اللعيبى أعلن فى يونيو أن نفط البصرة وشركة أخرى تديرها الدولة، شركة نفط ذى قار، وقعتا مذكرة تفاهم مع شيفرون.

 

تتيح مذكرة التفاهم لشيفرون إجراء مسوح ودراسات على المواقع والمنشآت النفطية ومساعدة الشركتين العراقيتين فى تحسين أدائهما الفنى والإدارى والماليى.


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