انهيار جزئى بمنزل مهجور بالمراغة فى سوهاج دون إصابات

سوهاج - محمود مقبول

شهدت قرية الجزارزة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، انهيار الجزء الأمامى من منزل مهجور مكون من طابقين دون حدوث إصابات أو تصدعات للمنازل المجاورة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل قديم متهالك، وتم فرض طوقًا أمنيًا بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث المركز بالإنابة، حدوث انهيار الجزء الأمامى لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية مهجور ملك عبد الأخر فراج الديوانى، 40 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المنزل أيد مضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار نظراً لقدم المنزل وتهالكه، تم عمل كردون أمنى بالمكان وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3550 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض علي النيابة العامة.