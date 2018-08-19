"اليوم السابع" تنفرد بأخطر اعترافات القيادى التكفيرى بلال البراهمة

تحت عنوان "خططنا لاستهداف مصانع سيناء" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الإثنين، أخطر اعترافات القيادى التكفيرى بلال البراهمة التى أكد فيها على التخطيط لحرق سيارات البضائع واغتيال السائقين وغيرها من الجرائم التى تقرأها على صفحات اليوم السابع، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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