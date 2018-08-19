اليقظة الأمنية تضبط سائق وعاطل أثناء سرقتهما سيارة شركة دعاية بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الملتقى، من ضبط كلا من " محمد ط ع" 20 سنة، سائق، وبحوزته مفك"، و"مروان ع م" 18 سنة، عاطل، أثناء شروعهما فى سرقة السيارة، رقم م ن ف 258 ماركة شيفروليه بيضاء" صندوق ثلاجة" ملك شركة للدعاية والإعلان، بأسلوب " كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك " باستخدام المفك المضبوط بحوزة الأول.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد التصرف في السيارات بالبيع، و أمكن التوصل للمجني عليه وباستدعائه اتهمهما بالشروع فى سرقة السيارة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.