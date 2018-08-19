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النيابة تحقق فى حريق مصنع مستحضرات تجميل أكتوبر.. وتطلب التقرير الجنائى

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:06 م
النيابة تحقق فى حريق مصنع مستحضرات تجميل أكتوبر.. وتطلب التقرير الجنائى حريق مصنع مستحضرات التجميل فى اكتوبر
كتب أحمد الجعفرى
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فتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيقات موسعة لكشف ظروف وملابسات الحريق الذى اندلع مساء أمس السبت داخل مصنع مستحضرات تجميل، وعدد من المخازن بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة، تقرير خبراء المعمل الجنائى، الذين تولوا رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، عن أسباب الحريق والتى رجحت المؤشرات الأولية أنه ناتج عن "ماس كهربائى"، كما طلبت تقرير بتقدير حجم الخسائر التى لحقت بالمصنع.

واستدعت النيابة العامة عددا من العاملين بالمصنع والمالكية لسماع أقوالهم، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن مدى التزام المصنع بشروط السلامة والأمان، وطلبت تحريات المباحث التكميلية وتقرير الحماية المدنية حول جهود السيطرة على النيران.

كانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة دفعت بـ 15 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد الحريق ، ومنع امتداده للمصانع المجاورة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع وصول العاملين له، وتسهيل عمليات اﻹطفاء لرجال الحماية المدنية.

واستعانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة بـ 3 خزانات مياه ضخمة، باﻹضافة لسيارات اﻹطفاء لمحاولة إخماد الحريق، فيما تمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع أى مصابين نتيجة للحروق أو للأدخنة الكثيفة التى نتجت عن الحريق الذى أسفر عن إصابة شخص و تم نقله للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر و على الفور انتقل لمكان الحريق اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعقيد علاء خلوصى، رئيس قسم الإطفاء بالجيزة، والعميد خالد المراكبى، رئيس منطقة اكتوبر والمصانع للاطفاء ، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

 


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