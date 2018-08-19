المعمل الكيميائى يحدد مصير موظف ضبط بحوزته 2700 قرص مخدر بالقاهرة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة السلام الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على موظف وعاطل وبحوزتهما 2700 قرص مخدر، وإعداد تقرير فنى بها.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من القبض على كل من "إسلام. أ. ا" 27 سنة، عاطل، و"عمرو. ح. ا" 34 سنة، موظف، لمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة قسم شرطة السلام أول مكاناً لتجارتهما غير المشروعة.

وعلى الفور تم استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم ف وص 8129 ماركة هيونداى إكسل "ملك وقيادة الثانى" وضبط بحوزتهما 2700 قرص مخدر، مبلغ مالى 2.850 جنيه، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.