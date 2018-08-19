القوات الأوكرانية تعلن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح فى دونباس

كييف (أ ش أ)

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، عن تعرض مواقعها لـ 43 عملية إطلاق نار فى منطقة دونباس شرقى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان المكتب الصحفى للعملية العسكرية " إن قوات الدفاع الشعبى بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 43 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة اثنين".

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، قد أعلن فى 30 أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتى استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.