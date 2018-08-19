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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:56 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية كلابش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى، من متعاطى المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات. وهم " دياب.ج.م"22 عاما مقيم رابعة شمال سيناء و"الشبراوى.ا.م"36 عاما مقيم الحسينية شرقية و"جابر.أ.أ"54 عاما مقيم دائرة مركز فايد و"منصور.ع.م"24 عاما مقيم رمانة شمال سيناء و"محمد.أ.ع"45 عاما مقيم العريش شمال سيناء و"احمد.ال.م"28 عاما مقيم القرين شرقية، تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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