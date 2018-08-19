القبض على 4 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "محمد.ف.أ"55 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حمادة.ر.إ"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 19 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اسلام.ال.ع"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 95 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "ايمن.ا.م"36 عاما عاطل ومقيم أبوسلطان دائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام وكمية من الحشيش وزنت حوالى 120 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.