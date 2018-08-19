القبض على عصابة "رانيا وفوزية" وراء سرقة محلات الذهب بمغافلة أصحابها بعين شمس

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة محل مصوغات ذهبية بمنطقة عين شمس والذى تبين ان سيدتين وفتاه وراء ارتكاب تلك الواقعة بالاشتراك مع موظف سابق ينتظرهم خارج المحل بسيارة لمساعدتهم على الهرب وبيع المسروقات، فتم ضبطهم واعترفوا باستغلال الفتاه فى شراء حلق لها ومن ثم معافلة اصحاب المحال وسرقة المشغولات الذهبية.

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من "محمد ص إ" 65 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، بحضور 3 سيدات وبصحبتهم فتاة بدعوى شراء حلق وأثناء انشغاله بتركيب الحلق بأذن الفتاة الصغيرة قامت الثلاث سيدات بمغافلته وسرقة كمية من المشغولات الذهبية أمكن حصرها عبارة عن 4 غويشة، 16 دبلة حريمي، 32 خاتم حريمي، 3 أسورة، 7 انسيال أطفال، 24 حلق حريمي، 2 انسيال حريمي، 3 سلسلة، 3 عليقة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن سالفات الذكر عقب ارتكابهن الواقعة استقلوا السيارة رقم ي ج 5633 ماركة جيلي إم جراند فيراني اللون صحبة آخر كان بانتظارهن بالخارج، وبالكشف عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "رفعت ح ر" 60 سنة، بالمعاش، وأنها بحوزة نجله "أحمد ر ح" 30 سنة، موظف سابق.

وكشفت التحريات ان الموظف السابق وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "رانيا ر ح" 28 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها في 2 قضية أخرهما " سرقة "، و"فوزية ر ح" 33 سنة، ربة منزل، والسابق اتهامها في 3 قضايا أخرهم " سرقة "، و رؤي أ م" 9 سنوات، " نجلة الثالثة ".

وعلى الفور تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة المصوغات الذهبية من داخل المتاجر بأسلوب " المغافلة " عن طريق استغلال الطفلة نجلة المتهمة الثالثة،واقتصار دور المتهم الأول على قيادة السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتصريف المسروقات .

كما تم بإرشادهم بمسكن الأول ضبط كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 2 غويشة، 5 خاتم، 2 سلسلة، 2 عليقة، 2 انسيال، 16 حلق حريمي من متحصلات الواقعة، ومبلغ 60 ألف جنيه من متحصلات بيع باقي المسروقات، وضبط بحوزتهم خاتم ذهب ابيض، علبة تحوى فصوص خاصة بالمشغولات الذهبية، 11 هاتف محمول مختلفة الأنواع، واقروا أنها من متحصلات وقائع سرقة أخري " جارى الإرشاد عنها " ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحالهم اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة الى النيابة التى تولت التحقيق.