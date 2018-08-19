العميد ماجد الأشقر رئيسا لمصلحة فرع الأمن العام بالشرقية للعام الثالث

والعميد "ماجد الأشقر" عمل فى مجال البحث الجنائى، حيث كان رئيسا لمباحث قسم أول الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، وتم تصعيده فى سن مبكرة، لقطاع الأمن العام، من قبل ثورة يناير، إلى أن جرت ترقيته إلى وكيل فرع الأمن العام بالشرقية، ثم رئيسًا للفرع منذ عامين، إلى أن تم التجديد له.

وشارك وأشرف رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، فى القضاء على عدد كبير من أباطرة الإجرام بالشرقية، منهم هاشم مأمون، ومحمد سمير أبو المجد، وحيبو الذى روع أهالى مركز الزقازيق، وأدهم الحكيم، والعشرات من التشكيلات العصابية.