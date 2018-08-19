العثور على عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش فى نينوى العراقية

بغداد أ ش أ

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، السبت، أنه تم العثور على عبوات ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية فى محافظة نينوى.

وذكر المركز ، فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، أن الهندسة العسكرية فى فرقة المشاة الخامسة عشرة ضمن قيادة عمليات نينوى تمكنت من تطهير قرية (قابوسية) بالكامل من مخلفات عصابات داعش الإرهابية وقامت بتسليمها إلى قوات الشرطة كما تمكنت قوة أخرى من القيادة نفسها من العثور على عبوة ناسفة و10 قنابل هاون عيار 82 ملم وقناص محلى الصنع فى حين عالجت 4 عبوات ناسفة داخل منزل فى ناحية بعشيقة.